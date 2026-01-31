Frana Niscemi nelle case con gli sfollati | Qui lasciamo 24 anni di vita familiare

Una frana si è abbattuta a Niscemi, costringendo molte persone a lasciare le proprie case. Gli sfollati raccontano di aver perso 24 anni di vita familiare e chiedono interventi immediati. Tra loro c’è chi ricorda con dolore un’immagine scattata un anno fa, quella di un momento speciale come la laurea del figlio a Roma, ora lontano dalla propria casa. La situazione resta critica e l’intera comunità attende risposte rapide.

“Siamo isolati, chiediamo un intervento subito, altro che Ponte di Messina. Questa è la foto fatta un anno fa per la laurea di mio figlio a Roma. Prima di tutto voglio portare via i ricordi, per dire che la famiglia si sta trasferendo”. La foto di famiglia, esibita a favore di telecamera, è il primo ricordo che la signora Buscemi, con il volto segnato dalla commozione, ha voluto trarre in salvo nei pochi minuti messi a disposizione dai Vigili del Fuoco per il recupero dei beni personali all’interno dell’abitazione di famiglia in piena zona rossa a Niscemi, il paese in provincia di Caltanissetta interessato da una grossa frana che ha messo in pericolo decine di case e costretto 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Niscemi, in Sicilia, prosegue l'emergenza legata alla frana che ha coinvolto alcune aree della città.

L’emergenza a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato oltre 1500 persone ad evacuare le proprie abitazioni a causa di una grave frana causata dal maltempo.

