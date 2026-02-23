Case di comunità vuote e fake | non mancano solo i medici come siamo messi a Monza e in Brianza

A Monza e in Brianza molte case di comunità risultano vuote o gestite da operatori non qualificati, a causa di ritardi nelle assunzioni e di risorse insufficienti. La mancanza di medici e personale qualificato limita l’efficacia dei servizi territoriali, lasciando aree senza assistenza adeguata. La situazione si aggrava con le strutture incomplete e le procedure ancora in fase di definizione. Le autorità continuano a cercare soluzioni per colmare queste lacune.

Un anno dopo l’allarme della Corte dei Conti, abbiamo verificato lo stato dei servizi territoriali: strutture in ritardo, promesse a metà e una scommessa che la stessa Monza farà fatica a vincere Quando, a fine novembre 2024, la Corte dei Conti lombarda ha pubblicato la deliberazione sull’attuazione dell’assistenza sanitaria territoriale finanziata dal Pnrr, il giudizio è apparso prudente ma netto. A un anno di distanza da quell’allarme, Dossier è tornato a verificare sul territorio cosa sia cambiato davvero, confrontando i dati ufficiali con lo stato dei servizi e delle strutture in Brianza, e in particolare nel capoluogo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Non solo smog, anche il rumore inquina: ecco le strade e i comuni messi peggio a Monza e in BrianzaA Monza e in Brianza, le strade più rumorose non sono solo quelle piene di auto, ma anche quelle attraversate da numerosi tir.

In Brianza si cercano medici: il concorso per 3 posti negli ospedali di Monza e BrianzaLa Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di tre medici presso gli ospedali di Monza e della Brianza.

