A1 Bloccata | Tir Sbanda Code Chilometriche tra Firenze e Incisa Interrogativi su Sicurezza Viabilità

Un tir ha perso il controllo sull’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa, causando una lunga fila di veicoli fermi e sollevando dubbi sulla sicurezza della strada. La vettura pesante si è sbandata, bloccando completamente una corsia e creando code di oltre cinque chilometri. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti automobilisti che, in mattinata, sono rimasti bloccati nel traffico.

Tir Sbanda sull’A1: L’Italia Tagliata in Due, Traffico in Tilt e Interrogativi sulla Sicurezza. Un incidente ha interrotto la circolazione sull’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa nella mattinata del 16 febbraio 2026. Un tir ha perso il controllo, invadendo la carreggiata opposta e provocando la chiusura di entrambi i sensi di marcia. L’evento ha generato code chilometriche e un notevole disagio per la viabilità nazionale, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture autostradali italiane. Dinamica dell’Incidente e Soccorsi. L’autostrada A1 è stata teatro di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante diretto verso Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu Autostrada A1: incidente in galleria, tir sbanda fra Firenze sud e Incisa Reggello. Lunghe code Un tir ha sbandato questa pomeriggio sull’autostrada A1, tra Firenze sud e Incisa Reggello, causando un incidente in galleria. Autostrada A1: tir in fiamme tra Incisa e Firenze sud, tratto chiuso nella notte Un tir ha preso fuoco nella notte sull’autostrada A1, tra Incisa e Firenze sud. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente in A1: mezzo pesante invade la carreggiata opposta. Tratto chiuso nel fiorentino; Autostrada A1 | incidente in galleria tir sbanda fra Firenze sud e Incisa Reggello Lunghe code; Incidente sull' A1 chiusa l' autostrada tra Firenze sud e Incisa | traffico bloccato in entrambe le direzioni; Incidente in A1 autostrada chiusa tra Firenze sud e Incisa. Tir invade la carreggiata opposta, A1 bloccataRIGNANO SULL'ARNO: Il mezzo pesante ha terminato la sua corsa nelle corsie di marcia in direzione sud. Il transito è stato sospeso in entrambe le carreggiate ... toscanamedianews.it Autostrada A1: incidente in galleria, tir sbanda fra Firenze sud e Incisa Reggello. Lunghe codeIncidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli oggi pomeriggio, 11 febbraio 2026, tra Firenze sud e Incisa Reggello, verso Roma a causa dello sbandamento di un mezzo pesante in galleria ... firenzepost.it Autostrada A1: incidente in galleria, tir sbanda fra Firenze sud e Incisa Reggello. Lunghe code https://www.firenzepost.it/2026/02/11/autostrada-a1-incidente-in-galleria-tir-sbanda-fra-firenze-sud-e-incisa-reggello-lunghe-code/ Cronaca, Top News, autostrada - facebook.com facebook