Fumetti & Popcorn

È arrivata alla dodicesima edizione la rassegna Fumetti & Popcorn, dedicata al rapporto tra cinema e fumetto. La manifestazione presenta le ultime uscite del fumetto italiano e offre ai visitatori l’opportunità di conoscere le novità più recenti del settore. L’evento si svolge in diverse location e prevede incontri, mostre e presentazioni legate a entrambe le forme d’arte.

Giunge alla sua dodicesima edizione Fumetti & Popcorn, la rassegna che esplora il legame fra cinema e fumetto, e che porta il pubblico a scoprire le novità più interessanti del panorama fumettistico italiano. Prodotta dal Cineclub Arsenale di Pisa, diretta da Alessandra Ioalè, e come sempre.🔗 Leggi su Pisatoday.it Godzilla Eats popcorn Preparate i popcorn: l'irriverenza della Gialappa's Band sta per tornare(askanews) – Il GialappaShow torna con una formula che negli anni si è rinnovata mantenendo fede alla sua vocazione; far ridere nel segno... Svapare? Il rischio è quello di avere i polmoni da popcornChi pensava di scamparla semplicemente perché svapa e non fuma le classiche sigarette sbaglia.