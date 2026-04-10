Alla scoperta della cultura giapponese tra arte tradizione e identità | kimoni in mostra

È stata inaugurata una mostra dedicata ai kimono, capi tradizionali giapponesi, che permette di esplorare aspetti dell’arte e delle tradizioni di quel paese. L’esposizione presenta diverse tipologie di kimono, accompagnate da oggetti e fotografie che illustrano il loro ruolo nella storia e nella cultura giapponese. La mostra si svolge in un luogo nel centro della città e resterà aperta al pubblico per diverse settimane.

Un’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese attraverso uno dei suoi simboli più iconici, tra arte, tradizione e identità. Dall'11 al 26 aprile la Galleria Luigi Michelacci di Meldola, già Chiesina dell’ospedale del SS. Crocifisso, ospiterà la mostra “Kimono”, un percorso espositivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Alla scoperta della cultura giapponese tra arte, tradizione e identità: kimono in mostraUn’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese attraverso uno dei suoi simboli più iconici, tra arte, tradizione e identità. Tra cultura, sport e arte: il Modena Calcio alla mostra di De ChiricoIl ds Catellani, staff e giocatori visitano l’esposizione a Palazzo dei Musei: “Un’occasione per crescere anche fuori dal campo” Visita speciale,... Documentario Giappone - La Bellezza - Città, Storia e tradizioni di un grande paese. Prima Parte Temi più discussi: A scuola di cultura della costruzione; Alla scoperta della Casa del Mantegna: Mantova protagonista delle Giornate Internazionali delle Case Museo; Giovani da tutta Europa alla scoperta della tradizione e cultura carnica; Natività secondo Franco Travi - Settimane della Cultura - eventi. Alla scoperta di Ancona, Capitale della Cultura 2028Proclamata Capitale Italiana della Cultura 2028, Ancona si svela a chi sa guardarla con lentezza. Ora si prepara a vivere una metamorfosi che sta tutto nel dossier Questo. vdgmagazine.it Ancona. Idee per scoprire la Capitale della cultura 2028. AdessoFresca di nomina, la città marchigiana ha avviato un progetto di trasformazione di cui la stessa cultura vuole essere il propellente. Scopriamone i punti di ... repubblica.it Alla scoperta degli uccelli del Pam, tra divulgazione scientifica e osservazione diretta sul campo: appuntamento promosso da Legambiente BustoVerde, con il sostegno del Consorzio del Parco Alto Milanese, per avvicinare cittadini e appassionati. Si parte sa - facebook.com facebook Un’altra lettura scoperta grazie a @NessunLuogo24 @giampaz Mai avrei pensato di voler/dover leggere un’analisi sulla politica americana di oggi, per comprendere perché siamo arrivati a questo punto ma soprattutto a questo livello #TACO x.com