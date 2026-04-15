Tour del palato | Tra i sentieri del gusto e della pietra

Si svolge una giornata dedicata alla scoperta dei sapori e delle bellezze naturali, intitolata

"Tra i Sentieri del Gusto e della pietra”. Una giornata all'aria aperta tra natura e buon cibo. Una passeggiata immersa nel verde attraverso sentieri storici, con tappe ristoro di prodotti tipici locali di qualità di P.P.L. e vini della Valpolicella! Un'occasione perfetta per camminare su.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Biker alla conquista della collina. Prima prova del campionato italiano sui sentieri tra Castelnuovo e LuniDa giorni i volontari stanno tirando a lucido i sentieri delle colline che dominano la vallata del Magra.