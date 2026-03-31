Esperimusme | Dal palato al naso! Alla scoperta di gusto e olfatto

Durante un pasto, le papille gustative sulla lingua inviano segnali al cervello per identificare i diversi sapori come dolce, salato, amaro o aspro. Questo processo coinvolge inoltre il senso dell'olfatto, che contribuisce alla percezione complessiva del gusto. La relazione tra gusto e olfatto viene approfondita attraverso iniziative che esplorano le connessioni tra sensi e percezioni durante il consumo di cibo.

Ogni volta che mangiamo, sulla nostra lingua si attivano le papille gustative. Sono loro che, comunicando con il cervello, ci aiutano a capire se quello che stiamo mangiando è dolce, salato, amaro o aspro. Ma il gusto non lavora da solo: il naso è il suo alleato più prezioso! Scopriamo insieme. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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