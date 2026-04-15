A Trigoria si registra un clima teso a causa delle recenti dichiarazioni del senior advisor della Roma, che durante i preparativi per la partita contro il Pisa ha espresso un ultimatum al tecnico in carica. Il confronto è avvenuto in risposta a commenti dell’ex allenatore dell’Atalanta sulla gestione del mercato, generando un clima infuocato tra le parti. La situazione rischia di influenzare le prossime scelte della squadra in vista della corsa alla qualificazione in Champions League.

Il clima a Trigoria si è infiammato dopo le dichiarazioni del senior advisor giallorosso, che durante i preparativi per la sfida contro il Pisa ha voluto chiarire con toni accesi alcune affermazioni fatte dall’ex tecnico dell’Atalanta riguardo alla gestione del mercato. Totti è intervenuto martedì 14 aprile per riportare l’attenzione sulla necessità di un fronte comune, sottolineando come ogni operazione sui calciatori, sia quella avvenuta in estate che quella dello scorso mercato invernale, sia stata decisa in concerto con Gasperini, aggiungendo che l’attuale allenatore non rappresenterebbe nemmeno la prima opzione scelta dalla dirigenza per guidare la squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Totti scuote Trigoria: ultimatum a Gasperini per la corsa Champions

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