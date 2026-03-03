A poche ore dalle prime indiscrezioni, il ritorno di Totti a Trigoria sembra ormai confermato. Il ex capitano della Roma ha prenotato un incontro con l’attuale allenatore del club, Gasperini, nel palazzo del Quirinale. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, trasformando le voci in fatti concreti e segnando un passo importante nel mondo del calcio romano.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Vertice decisivo tra lo storico capitano e il tecnico della Roma; la mediazione di Candela riavvicina Francesco alla presidenza Friedkin. A poche ore dalle indiscrezioni che avevano infiammato l’etere romano, la suggestione si è trasformata in cronaca tangibile. Nella serata di ieri, la cornice del noto ristorante “Da Rinaldi al Quirinale” ha ospitato un vertice dal peso specifico incalcolabile per il futuro dell’organigramma giallorosso: Francesco Totti e Gian Piero Gasperini si sono ritrovati a cena, ufficializzando un asse che potrebbe ridisegnare gli equilibri del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Totti-Gasperini, il patto del Quirinale: il “Capitano” prenota il ritorno a Trigoria

Totti torna alla Roma? Annuncio a sorpresa di Ranieri, cosa sta succedendo per il ritorno del Capitano in giallorosso!Duran lascia il Fenerbahce: dove giocherà l’attaccante colombiano accostato anche alla Juventus a gennaio.

Totti Roma, quale ruolo avrà il Capitano per il suo ritorno in giallorosso. Svelata la scelta della proprietà, ultimissimeJuventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano.

Aggiornamenti e notizie su Totti Gasperini il patto del Quirinale...

Argomenti discussi: Roma-Juventus: Dybala c'è. Le scelte di Gasperini.

Totti e Gasperini, l'incontro a cena in un ristorante al centro. Francesco vicino al ritorno, ma di mezzo c'è Ilary BlasiLa cena attesa, per farli conoscere ma soprattutto per disegnare il futiuro. Francesco Totti e Gian Piero Gasperini ieri sera si sono dati appuntamento al centro della capitale, al ... leggo.it

Dalle battute alla tavola: Gasperini e Totti a cena insiemeDall’uscita dell’ex capitano giallorosso fino alle considerazioni espresse in conferenza dal tecnico: l’incontro, grazie all’intermediazione di Candela, c’è stato davvero ... ilromanista.eu