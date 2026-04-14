Roma Totti ‘bacchetta’ Gasperini e Ranieri | Serve rispetto per tifosi e fare bene squadra

Nella giornata di martedì, un ex giocatore e icona del calcio italiano ha commentato le recenti scelte delle squadre guidate da due allenatori. Attraverso dichiarazioni pubbliche, ha sottolineato l’importanza di mostrare rispetto ai tifosi e di lavorare per migliorare le prestazioni delle squadre. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussione tra le tifoserie e gli addetti ai lavori, generando attenzione sulle dinamiche di gestione e risultati delle squadre coinvolte.

(Adnkronos) – Francesco Totti 'bacchetta' Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Oggi, martedì 14 aprile, l'ex capitano della Roma ha parlato del caso scoppiato a Trigoria dopo le parole del senior advisor giallorosso, che nel prepartita della sfida con il Pisa ha voluto chiarire, con toni piuttosto piccati, alcune dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Atalanta sul mercato, rivelando come tutti gli acquisti, sia estivi che invernali, siano stati concordati con Gasperini e che lo stesso allenatore non fosse stato la prima scelta della società per la panchina. "Da tifoso della Roma posso dire che l'obiettivo principale deve essere restare uniti, anche se ci sono screzi interni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Totti e l’appello a Gasperini e Ranieri: “Restare uniti nel rispetto della Roma e dei tifosi”Francesco Totti è entrato nel dibattito che sta coinvolgendo il mondo Roma con i botta e risposta tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini sul...