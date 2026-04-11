Pistoia celebra Totò | il mito del detective torna sullo schermo

Il prossimo giovedì 16 aprile, lo Spazio 77 organizzerà una proiezione speciale dedicata a Totò, il celebre attore e comico italiano. La serata sarà incentrata sulla pellicola del 1957 intitolata Totò, Vittorio e la dottoressa, che vede il protagonista nei panni di un detective. L’evento si svolgerà a Pistoia e sarà aperto al pubblico interessato a ripercorrere le tappe di una delle commedie più note dell’attore napoletano.

Il prossimo giovedì 16 aprile, lo Spazio 77 ospiterà una proiezione cinematografica speciale dedicata al mito di Totò, con la messa in scena della pellicola del 1957 intitolata Totò, Vittorio e la dottoressa. L’appuntamento, organizzato dal Circolo Hitachi nell’ambito dell’iniziativa denominata Giovedì al cinema, vedrà la messa in scena su supporto fisico della pellicola alle ore 21.30. Un frammento di storia del cinema tra Pistoia e il grande schermo. L’evento proposto al pubblico pistoiese mette al centro la figura di Michele Spillone, interpretato dal celebre attore protagonista, che nel film assume i connotati di un detective privato. La trama si sviluppa attorno a lui e al suo compagno Gennaro, reso noto da Agostino Salvietti, due soggetti che rivestono in realtà il ruolo di semplici inservienti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia celebra Totò: il mito del detective torna sullo schermo Totò torna in pellicola a Pistoia: il fascino di Guardie e ladriIl Circolo Hitachi di Pistoia ospita giovedì 9 aprile una proiezione speciale allo Spazio 77, portando sul grande schermo il classico Guardie e ladri... Totò a Pistoia: il cinema su pellicola torna allo Spazio 77Lo Spazio 77 del circolo Hitachi a Pistoia si prepara ad accogliere un mese intero dedicato alla figura di Totò, con l'apertura ufficiale prevista...