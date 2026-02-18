Del Piero risponde a Sala | Rispetto la sua figura ma non mi sembra il caso di mettermi a discutere Mi fa piacere questa cosa 

Alex Del Piero ha commentato le parole di Beppe Sala, che aveva criticato la sua posizione sulla vicenda Bastoni. La discussione è nata dopo le polemiche sul match tra Inter e Juventus, che hanno coinvolto anche il sindaco di Milano. Del Piero ha detto di rispettare Sala, ma ha preferito non entrare in polemiche. La sua reazione è arrivata in un momento di tensione tra tifosi e media, con molti che seguono con attenzione gli scontri tra figure pubbliche e sportivi.

Alex Del Piero ha risposto a Beppe Sala dopo le sue accuse ai suoi danni scaturite dal caso Bastoni in Inter Juve. Ecco che cosa ha detto. Alex Del Piero ha risposto a Sky Sport al sindaco di Milano Beppe Sala, che dopo le polemiche post Inter Juve lo aveva accusato di aver simulato per tutta la carriera, con chiaro riferimento al gesto di Bastoni. Con il solito stile, l’ex capitano della Juve ha così risposto. QUI LE ULTIME SULLA JUVENTUS SULLE PAROLE DI SALA – «Ho letto le parole di Sala. Sono rimasto sorpreso, anche perché io non avevo parlato di Bastoni. Io ho sempre cercato di rispondere sul campo, e non mi sono mai messo a discutere pubblicamente con i tifosi di queste cose» LA BATTUTA – «Poi Sala è anche il sindaco di Milano, rispetto la sua figura e le istituzioni, ma non mi sembra il caso di mettermi a discutere con lui di calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

