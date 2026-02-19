Tempo di semifinali per il 26° Torneo dei Borghi di Bowling

Martedì 17 febbraio, il 26° Torneo dei Borghi di Bowling ha iniziato le semifinali ad Asti, presso l’Enjoy Center. L’A.S.T.A. ha aperto le sfide con una serata intensa, coinvolgendo numerosi appassionati e atleti locali. La competizione si è accesa tra le squadre dei quartieri, con tiri precisi e strategie studiate. La tensione cresce mentre si avvicinano le finali, che promettono di regalare grandi emozioni. I tifosi attendono con ansia il prossimo appuntamento, sperando che la competizione possa riservare sorprese.

Asti in Pista: L'A.S.T.A. Scrive il Primo Atto delle Semifinali del Torneo dei Borghi. Il bowling astigiano è entrato nel vivo con la prima serata delle semifinali del 26° Torneo dei Borghi, tenutasi martedì 17 febbraio presso l'Enjoy Center. Dieci squadre si sono sfidate per un posto nella finalissima, con l'A.S.T.A. a dominare la classifica con un punteggio impressionante. Un evento che da ventisei anni celebra lo sport e la comunità nel cuore del Piemonte. L'A.S.T.A. al Comando: Una Prestazione di Squadra. L'A.S.T.A. ha chiuso la prima serata con un punteggio di 1.047, un risultato che segna un chiaro vantaggio nella competizione.