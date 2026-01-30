Questa sera su Rai3, Edoardo Sylos Labini porta gli spettatori a La Spezia, una delle città più rappresentative dell’identità italiana. La trasmissione Radix, alla sua sesta puntata, esplora il passato e il presente del luogo, partendo da un viaggio che coinvolge personaggi come Marinetti, Marconi e la contessa di Castiglione. Dopo Lecce, la puntata si concentra sulla città ligure, raccontando storie e curiosità che la rendono unica.

Dopo Lecce ecco La Spezia: è la Città Identitaria raccontata da Edoardo Sylos Labini nella sesta puntata di Radix, in onda su Rai3 venerdì 30 gennaio alle 23.10. Città centrale per la Liguria, è un crocevia unico tra tradizione marittima e innovazione tecnologica. Affacciata sul celebre Golfo dei Poeti e porta d’accesso alle Cinque Terre, La Spezia custodisce un’anima industriale e militare profondamente radicata, grazie all’Arsenale e alla grande storia della cantieristica navale. La Spezia, romanticismo e modernità. Una città con un suo fascino che incanterà chi non l’ha ancora visitata. Un luogo che unisce romanticismo e modernità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

In viaggio per La Spezia con Marinetti, Marconi e la contessa di Castiglione. Con Sylos Labini stasera su Rai3

