Radix imperdibile | Sylos Labini ci trasporta nella perla Lecce tra barocco spiritualità e grandi personaggi

Lecce, città situata tra due mari e circondata da ulivi secolari, rappresenta un ricco patrimonio di storia, arte e spiritualità. Nella quinta puntata di Radix, Sylos Labini ci guida alla scoperta di questa “perla” del Salento, con le sue testimonianze di grandi personaggi e il suo affascinante stile barocco. Un viaggio alla scoperta di un luogo che unisce tradizione e identità culturale, in un contesto unico e suggestivo.

Stretta tra due mari, circondata da una campagna fatta da ulivi secolari, perla del Salento: è Lecce la nuova città identitaria che ci farà scoprire Edoardo Sylos Labini nella quinta puntata di Radix in onda questa sera venerdì 23 gennaio alle ore 23.10 su Rai3. Il carattere identitario di Lecce è il suo barocco unico, una danza di luce e ombra, che prende vita nella pietra leccese scolpita con una grazia che resiste nel tempo. Ma Lecce non è solo barocco e Sylos Labini grazie ad un cicerone speciale, Jacqueline Adames, ideatrice e conduttrice di una rubrica dedicata alle Terre del Salento ci porta alla scoperta delle figure che hanno costruito l’identità leccese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

