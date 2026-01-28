Sagra dell' anguilla e delle rane di Molinella

La Sagra dell'Anguilla e delle Rane di Molinella torna anche quest’anno. Si terrà nei fine settimana tra il 21 febbraio e l’8 marzo, presso il piazzale EX-Eridania. Gli abitanti e i visitatori potranno gustare i piatti tradizionali, accompagnati da musica e divertimento. La manifestazione promette di essere un appuntamento fisso per gli amanti della cucina locale e delle tradizioni della zona.

Nei giorni 21,22,28 febbraio e 1,7,8 marzo 2026 si svolgerà presso il piazzale EX-Eridania la Sagra dell'Anguilla e delle Rane di Molinella (Bologna). Un ghiotto appuntamento, ormai tradizionale, vi aspetta per gustare i sapori autentici della tradizione, con piatti a base di anguilla e rane.

