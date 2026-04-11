Green food week 2026 anche nelle Marche l' iniziativa nazionale per promuovere nelle mense scelte alimentari sostenibili

Da aprile 2026, la città di Jesi partecipa alla Green Food Week, un’iniziativa nazionale promossa da Foodinsider che si svolge dal 13 al 17 aprile. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di adottare scelte alimentari più sostenibili, coinvolgendo anche le mense scolastiche gestite dal servizio di refezione di JesiServizi. L’evento mira a promuovere pratiche alimentari più attente all’ambiente tra studenti e famiglie.

JESI - Anche la città di Jesi - tramite il servizio di refezione scolastica gestito dalla JesiServizi - partecipa alla Green Food Week 2026 (13-17 aprile), l’iniziativa nazionale promossa da Foodinsider per promuovere, durante la prossima settimana, scelte alimentari sostenibili e ridurre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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