Il 28 febbraio 2025, la sindaca di Firenze ha parlato al telefono con Linus, mentre si discuteva dell’organizzazione del Deejay Ten nella città. Nonostante le richieste, Firenze è stata esclusa dall’edizione del 2026 perché considerata troppo costosa. Linus aveva affermato che la trasmissione avrebbe comunque ripreso in futuro, ma al momento la città resta fuori dal calendario delle tappe.

Firenze, 20 marzo 2026 – Ventotto febbraio del 2025. La sindaca Sara Funaro ha appena agganciato al telefono con Linus. “L’ho ringraziato per l’affetto e l’amore che ancora una volta ha dimostrato per Firenze e l’ho invitato a tornare in città il prossimo anno con il grande evento di Radio Deejay”. Pochi minuti e il re dei dj italiani, volto della 10 chilometri, digita su Instagram. “Grazie sindaca, ci saremo”. Annotammo il tutto. Dal 2010 la manifestazione aveva sempre fatto tappa in città. Unica eccezione l’anno scorso per il via del Tour de France da Firenze. Il Comune: "Nessuna chiamata". L’organizzazione: "Solo alternanza". Firenze scartata anche nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Deejay Ten, ’Firenze troppo cara’. La città scartata anche nel 2026, ma Linus aveva detto: “Torneremo”

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