Torna a Sondalo Ragazzi on the road

A Sondalo si è conclusa la prima edizione del progetto “On the Road”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Ragazzi On The Road. L’evento di restituzione si è svolto nei giorni scorsi, dopo che il progetto si era svolto lo scorso agosto. Si tratta di un’iniziativa socio-educativa rivolta ai giovani, che ha visto coinvolti i partecipanti durante la fase di realizzazione.

Si è svolto nei giorni scorsi a Sondalo il momento di restituzione della prima edizione del progetto “On the Road”, tenutasi lo scorso agosto, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Ragazzi On The Road, un’iniziativa socio-educativa rivolta ai giovani che mira.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza e prevenzione, con Ragazzi On the Road esperienza per 107 ragazzi Sondalo, nasce il primo Consiglio comunale dei ragazzi: Edoardo Peruviani eletto sindacoNella sala consiliare del municipio sondalino, si è riunito per la prima volta il Consiglio comunale dei ragazzi, iniziativa che inaugura una nuova... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: IL COMUNE DI SONDALO INVITA I RAGAZZI DI SPECIAL SPORT A CONSEGNARE I RICONOSCIMENTI AGLI STUDENTI; Sondalo premia il merito: 34 studenti ricevono le borse di studio 2026; Sondalo, torna la Giornata ecologica: cittadini e associazioni uniti per l’ambiente; Giornata Ecologica a Sondalo 2026: cittadini e volontari insieme per la tutela dell’ambiente. Torna la Giornata Ecologica a Sondalo: cittadini e volontari uniti per la tutela del territorioPer la prima volta, la Scuola Primaria di Sondalo aderisce ufficialmente al progetto, su proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Gli alunni parteciperanno con uscite didattiche dedicate alla ... intornotirano.it Rocio torna in tv stasera dopo il tradimento di Raoul Bova - facebook.com facebook Biblioteche di Roma: torna la magia dei libri con Premio Strega! Cinque biblioteche, cinque incontri alle 18! Gran finale il 30 giugno con la presentazione della cinquina finalista presso Casa delle Letterature Info ow.ly/5oi150YJNcU x.com