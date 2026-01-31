Sicurezza e prevenzione con Ragazzi On the Road esperienza per 107 ragazzi

Questa mattina, in diversi Comuni italiani, si sono tenute le prime attività del progetto Ragazzi On the Road. Sono 107 i giovani coinvolti finora, che hanno partecipato a incontri e workshop sulla sicurezza e la prevenzione stradale. I ragazzi stessi raccontano di aver imparato cose nuove e di sentirsi più consapevoli quando sono al volante o a piedi per le strade. Il progetto, nato in 160 Comuni, si sta dimostrando già efficace e molto apprezzato dai giovani.

L’ANALISI. Un progetto è ormai attivo in 160 Comuni italiani, il cui impatto è confermato dai protagonisti stessi, i giovani. Un progetto ormai attivo in 160 Comuni italiani e il cui impatto è confermato dai protagonisti stessi, i giovani. Accolti dal presidente comunitario Giampiero Calegari che ha sottolineato come On the Road sia «un’esperienza qualificante che consente ai giovani di vedere sul campo cosa significa davvero il lavoro delle Forze dell’ordine e delle istituzioni, e come opera la pubblica amministrazione», i ragazzi, trenta quelli coinvolti a dicembre, hanno condiviso le loro esperienze e la volontà, per alcuni, di continuare il percorso entrando a far parte dello staff di «Ragazzi On the Road». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

