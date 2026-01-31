Questa mattina, in diversi Comuni italiani, si sono tenute le prime attività del progetto Ragazzi On the Road. Sono 107 i giovani coinvolti finora, che hanno partecipato a incontri e workshop sulla sicurezza e la prevenzione stradale. I ragazzi stessi raccontano di aver imparato cose nuove e di sentirsi più consapevoli quando sono al volante o a piedi per le strade. Il progetto, nato in 160 Comuni, si sta dimostrando già efficace e molto apprezzato dai giovani.

L’ANALISI. Un progetto è ormai attivo in 160 Comuni italiani, il cui impatto è confermato dai protagonisti stessi, i giovani. Un progetto ormai attivo in 160 Comuni italiani e il cui impatto è confermato dai protagonisti stessi, i giovani. Accolti dal presidente comunitario Giampiero Calegari che ha sottolineato come On the Road sia «un’esperienza qualificante che consente ai giovani di vedere sul campo cosa significa davvero il lavoro delle Forze dell’ordine e delle istituzioni, e come opera la pubblica amministrazione», i ragazzi, trenta quelli coinvolti a dicembre, hanno condiviso le loro esperienze e la volontà, per alcuni, di continuare il percorso entrando a far parte dello staff di «Ragazzi On the Road». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sicurezza e prevenzione, con Ragazzi On the Road esperienza per 107 ragazzi

Approfondimenti su Ragazzi On the Road

Alessandro Invernici ha avviato l’esperienza ‘Ragazzi On the Road’, un progetto innovativo che coinvolge i giovani in attività educative e di prevenzione.

Martedì 30 dicembre a Castione della Presolana si è svolta la Notte On the Road, un evento dedicato alla prevenzione e alla sicurezza dei giovani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ragazzi On the Road

Argomenti discussi: Testo unico per la sicurezza sul lavoro; Web Tv Comune di Napoli – Sicurezza sul lavoro, l’Osservatorio Comunale fa prevenzione nelle piazze; Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione; Sanità pubblica e sicurezza sul lavoro / In Lombardia la prevenzione si esternalizza.

Sicurezza e prevenzione, con Ragazzi On the Road esperienza per 107 ragazziUn progetto è ormai attivo in 160 Comuni italiani, il cui impatto è confermato dai protagonisti stessi, i giovani. ecodibergamo.it

Sicurezza sul lavoro, riunito il Comitato regionale di coordinamentoL'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, ha presieduto a Venezia la riunione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza s ... ansa.it

Emerse numerose irregolarità, sia sotto il profilo sanitario sia in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro - facebook.com facebook

Le azioni di controllo e prevenzione sono essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini. La Lega ha chiesto un’attenzione particolare contro la diffusione di coltelli tra i giovani e il governo sta preparando misure più efficaci per intervenire. x.com