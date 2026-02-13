Torna Innamorati in Grotta uno degli appuntamenti più attesi di San Valentino

L’evento “Innamorati in Grotta” torna a Castellana per il giorno di San Valentino, dopo aver dovuto sospendere l’anno scorso a causa delle restrizioni sanitarie. Quest’anno, le coppie potranno vivere un’esperienza unica, camminando tra le formazioni rocciose illuminate e ascoltando storie d’amore che si intrecciano con la natura sotterranea. La manifestazione, che si svolge a 70 metri di profondità, prevede momenti di poesia e proposte di matrimonio tra le stalattiti.

Dalle promesse d’amore eterno, alle proposte di matrimonio a 70 metri sotto terra. Torna “Innamorati in Grotta” l’evento dedicato all’amore che da tre anni si svolge nelle grotte di Castellana. Prima una passeggiata di un chilometro e mezzo con l’accompagnamento delle lucine delle torce e della musica dal vivo di artisti collocati lungo il percorso, poi la promessa d’amore nella Caverna della Fonte dinanzi a un celebrante, scelto dalla società Grotte di Castellana srl, che fa dono alle coppie di una pergamena e di un sigillo d’amore fatto di una materia millenaria come la calcite. Segue la dedica sul registro degli innamorati, alla fine un brindisi per suggellare il momento, ma appena prima un momento teatrale che racconta di una coppia di innamorati resa celebre dalla storia o dalla letteratura.🔗 Leggi su Baritoday.it

Quest’anno, il settore florovivaistico italiano ha registrato un aumento nelle vendite di fiori, con il 56% degli innamorati che sceglie fiori italiani per fare un regalo a San Valentino.

