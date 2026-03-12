La sfilata Autunno Inverno 2026-2027 di Etro si è confermata uno degli appuntamenti più eclettici e coerenti della Milano Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week, la sfilata Autunno Inverno 2026-2027 di Etro ha attirato l’attenzione per la sua natura eclettica e coerente. Il brand ha presentato una collezione che riflette il suo stile distintivo, caratterizzato dall’uso di pattern e tessuti in modo creativo e ricercato. La passerella ha mostrato capi che combinano tradizione e innovazione, mantenendo una forte identità visiva.

, incarnando la visione di un brand che fa del linguaggio ciclico il proprio manifesto estetico. Oggi scopriamo che è stata l'ultima firmata da Marco De Vincenzo, il direttore creativo che lascia la maison. La collezione è stata presentata come un "viaggio" in continua evoluzione, dove i codici storici della maison si riformulano in dialoghi inattesi, senza mai ripetersi nella stessa forma. Etro Autunno Inverno 2026-2027 Il significato di questa proposta risiede nella reinvenzione costante: pattern iconici come il paisley si intrecciano a tartan, stemmi ipertrofici e motivi che rimandano a bestiari medievali, raccontando un patrimonio fatto di contaminazioni culturali.