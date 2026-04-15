Una donna si era presentata come chef professionista su un sito di incontri, promettendo di preparare cene di alto livello. Successivamente, si era recata a casa di un uomo di 68 anni, dove aveva somministrato sostanze stupefacenti con l'intento di rubare. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno arrestato la donna coinvolta.

Su un sito di incontri si era presentata come Francesca, chef professionista capace di preparare cene di alto livello. Così la sera del 6 febbraio ha organizzato una cena in casa di un 68enne di Venaria Reale, alle porte di Torino. L'uomo è stato però narcotizzato e derubato dalla donna e dal compagno di quest'ultima che hanno portato via dall'abitazione un orologio, 10mila euro, documenti e carte di credito. A scoprire il tutto è stato il figlio del 68enne, che non riuscendo a contattare il padre ha dato l'allarme. I sanitari hanno trovato l'uomo in camera da letto, narcotizzato, e hanno allertato i carabinieri. I militari, attraverso accurate indagini, hanno ricostruito le ore antecedenti all'appuntamento.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torino: si finge chef a domicilio e narcotizza 68enne per derubarlo

Torino, finta chef va a casa di un uomo e lo narcotizza con un piatto di spaghetti: si cercano altre vittimeSi finge chef su un'app di incontri e adesca un 68enne, poi lo narcotizza e lo deruba con il compagno.

"C'è un indagine sulla sua banca", si finge carabiniere e truffa un 68enne: bonifici per 65 mila euroLa truffa dello “spoofing” è un nuovo modo che hanno i truffatori di agire per mettere le mani sui soldi del malcapitato di turno.

Si parla di: Venaria Reale: si finge chef, organizza una cena e narcotizza gli spaghetti di un 68enne per derubarlo.

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