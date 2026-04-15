Torino finta chef va a casa di un uomo e lo narcotizza con un piatto di spaghetti | si cercano altre vittime

Una donna che si spacciava per chef ha incontrato un uomo di 68 anni attraverso un’app di incontri. Dopo averlo narcotizzato con un piatto di spaghetti, la donna e il suo compagno sono entrati in azione, derubandolo. La polizia sta indagando sull’episodio e cerca eventuali altre vittime coinvolte in simili truffe. La vicenda è avvenuta a Torino e al momento sono in corso le verifiche sulle modalità e sui precedenti della donna.

Si finge chef su un'app di incontri e adesca un 68enne, poi lo narcotizza e lo deruba con il compagno. Si sospettano altri colpi non ancora emersi a causa della vergogna delle vittime. L'appello dei Carabinieri: "Fatevi avanti".🔗 Leggi su Fanpage.it Finta chef droga e deruba un uomo: arrestata a TorinoABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro online finisce in trappola Si presentava su un sito di incontri come “Francesca”, una chef esperta capace di... Narcotizzato con gli spaghetti alle benzodiazepine e derubato in casa a Venaria Reale: arrestata la falsa chef conosciuta tramite un sito di appuntamentiLa sera del 6 febbraio 2026 un italiano di 68 anni residente a Venaria Reale è stato vittima di una rapina avvenuta in casa dopo un incontro... Si parla di: Cena con sonnifero: finta chef narcotizza un anziano e lo deruba, arrestata con il complice. Torino, finta chef va a casa di un uomo e lo narcotizza con un piatto di spaghetti: si cercano altre vittimeSi presentava come Francesca e si fingeva una chef professionista capace di preparare cene di alto livello a casa. In questo modo la sera del 6 febbraio è riuscita a rapinare al primo appuntamento un ... fanpage.it Finta «chef» su un sito di incontri narcotizza e rapina un 68enne: smascherata dagli spaghettiSu Tinder offriva «cene di alto livello». Contattata da un 68enne di Venaria Reale la donna l'ha addormentato con le benzodiazepine. L'intervento dei carabinieri dopo l'allarme del figlio di lui. Ferm ... torino.corriere.it