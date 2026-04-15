Torino-Moncalieri | salva il giovane sul binario l’eroico gesto degli amici

Il pomeriggio di mercoledì 15 aprile 2026, lungo la linea ferroviaria tra Torino Lingotto e Moncalieri, si è verificato un episodio di grande tensione. Un giovane ha tentato di compiere un gesto estremo sui binari, ma è stato salvato grazie all’intervento rapido di alcuni amici presenti sul posto. La situazione si è risolta senza conseguenze per il ragazzo, che è stato messo in salvo prima che un convoglio potesse passare.

Il pomeriggio di questo mercoledì 15 aprile 2026 si è trasformato in un momento di fortissima tensione lungo la linea ferroviaria che collega Torino Lingotto e Moncalieri, dove un giovane ha tentato di compiere un gesto estremo sui binari. La circolazione dei treni è stata bloccata per circa tre quarti d’ora a causa dell’intervento dei soccorsi, ma il tentativo di suicidio non è andato a buon fine grazie all’intervento tempestivo degli amici del ragazzo, riusciti a trattarlo e fermarlo prima che l’atto si consumasse. L’intervento dei soccorsi tra la ferrovia e l’ospedale. Dopo che gli amici hanno messo in sicurezza il giovane, le autorità sono arrivate sul posto nel tratto ferroviario sospeso tra le stazioni citate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino-Moncalieri: salva il giovane sul binario l’eroico gesto degli amici Notizie correlate Fiumicino, Polizia Stradale salva motociclista: un gesto eroicoLa Polizia Stradale è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino per mettere in sicurezza un motociclista... Leggi anche: Salva la vita a una ragazza: il gesto eroico del carabiniere casertano