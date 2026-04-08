Nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino, la Polizia Stradale è intervenuta per soccorrere un motociclista rimasto a piedi a causa di un guasto meccanico. L’operazione si è svolta rapidamente per garantire la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada. La presenza della pattuglia ha permesso di mettere in sicurezza la zona e di assistere il motociclista fino all’arrivo dei mezzi di supporto.

La Polizia Stradale è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino per mettere in sicurezza un motociclista rimasto a piedi a causa di un guasto meccanico. L’operazione ha trasformato un momento di estrema fragilità in una dimostrazione di supporto concreto, evidenziando il ruolo protettivo delle forze dell’ordine oltre l’aspetto sanzionatorio. L’episodio si è consumato in un contesto stradale particolarmente ostile, dove chi viaggia su due ruote si ritrova improvvisamente esposto a rischi elevati. In questa situazione, gli agenti non hanno eseguito un semplice controllo formale, ma hanno agito come un vero e proprio scudo umano tra il conducente fermo e il traffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiumicino, Polizia Stradale salva motociclista: un gesto eroico

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