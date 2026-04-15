Torino le condizioni di Zapata | difficile il rientro a Cremona

Il capitano della squadra di Torino ha saltato le ultime due partite contro Verona e Pisa a causa di un infortunio. La società ha comunicato che le condizioni di Zapata sono ancora complicate e il suo rientro a Cremona si presenta difficile. La situazione rimane sotto osservazione, senza indicazioni precise sui tempi di recupero. La squadra si prepara ora a proseguire il campionato senza il suo giocatore chiave.

Il capitano granata ha saltato le ultime due sfide con Verona e Pisa a causa di un infortunio alla coscia destra.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torino, le condizioni di Zapata: difficile il rientro a Cremona Pagelle Torino Parma, Simeone e Zapata brillano! Suzuki rientro shock! I VOTIMancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano... Calcio Napoli, De Bruyne verso il rientro col Torino: le condizioni di McTominay e AnguissaNovità sugli infortunati in casa Calcio Napoli: KDB è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’intervento ad Anversa. Temi più discussi: Due sinistri stradali in via Torino nel pomeriggio di ieri, i rilievi della Polizia locale di Cesena; Serie A Enilive 2025/26 | #TorinoVerona: info biglietti Settore Ospiti; Investito da un muletto nel centro agro-alimentare a Grugliasco, ambulante di Torino è in condizioni gravi in ospedale; RSU DRAGANT SRL (TORINO): LA UILM PUNTO DI RIFERIMENTO ELEGGE DUE DELEGATI - Uilm. Torino, le condizioni di Zapata: difficile il rientro a CremonaIl capitano granata ha saltato le ultime due sfide con Verona e Pisa a causa di un infortunio alla coscia destra ... msn.com Meteo Torino – Graduale miglioramento in arrivo in città, con temperature in aumento: le previsioniLe condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi instabili a causa di un flusso di correnti più umide e instabili di stampo atlantico sul bacino del Mediterraneo centrale. Pi ... centrometeoitaliano.it Torino, la «Partita della Storia»: a 50 anni dall’ultimo scudetto, in campo le vecchie glorie granata. «Quella squadra avrebbe giocato sempre in Champions League» x.com La Stampa. . Oltre 1.400. Tanti sono i chilometri di strade a Torino. E da anni i residenti chiedono maggiore manutenzione, con il moltiplicarsi di buche più o meno profonde a ogni pioggia. Ma potrebbe, da qui in poi, diventare un'impresa impossibile. Parola de - facebook.com facebook