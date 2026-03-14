Pagelle Torino Parma Simeone e Zapata brillano! Suzuki rientro shock! I VOTI

Nella partita tra Torino e Parma, i voti ai giocatori sono stati assegnati alla fine del match valido per la 29a giornata di Serie A 202526. Simeone e Zapata si sono distinti con ottime prestazioni, mentre Suzuki è tornato in campo dopo un infortunio che ha sorpreso tutti. I giudizi sui protagonisti sono stati pubblicati immediatamente dopo il fischio finale.

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