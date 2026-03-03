Calcio Napoli De Bruyne verso il rientro col Torino | le condizioni di McTominay e Anguissa

In casa Calcio Napoli ci sono aggiornamenti sui giocatori infortunati: Kevin De Bruyne ha ripreso gli allenamenti di gruppo dopo l’intervento a Anversa. Per quanto riguarda McTominay e Anguissa, le loro condizioni sono ancora in fase di valutazione, mentre la squadra si prepara alla sfida contro il Torino. La presenza di De Bruyne potrebbe essere possibile per la prossima partita, secondo le ultime notizie.

Novità sugli infortunati in casa Calcio Napoli: KDB è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'intervento ad Anversa. McTominay avverte ancora fastidio, mentre Anguissa può rientrare venerdì. Il Calcio Napoli si prepara alla sfida contro il Torino con segnali incoraggianti dall'infermeria, ma anche con qualche nodo ancora da sciogliere. Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi in gruppo da ieri e si avvicina al rientro in campo. Dopo l'intervento chirurgico del 29 ottobre ad Anversa e la successiva riabilitazione in Belgio, il centrocampista belga ha sorpreso lo staff per la condizione fisica già brillante mostrata nei primi allenamenti collettivi.