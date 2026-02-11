Giorno del Ricordo Torino | fiaccolata in ricordo delle vittime delle Foibe

A Torino si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime delle Foibe e gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. Centinaia di persone si sono messe in cammino lungo le strade della città, portando luci e ricordi di un passato difficile. La manifestazione è stata un momento di commozione e di memoria per tutti, con cittadini e rappresentanti istituzionali che hanno partecipato insieme. La commemorazione si ripete ogni anno, mantenendo vivo il ricordo di quanto accaduto.

Come a Milano anche a Torino è stata organizzata una fiaccolata in ricordo delle vittime delle Foibe e degli Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. L'evento commemorativo è stato organizzato in occasione del Giorno del Ricordo.

