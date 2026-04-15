Due persone sono state arrestate a Torino con l'accusa di aver narcotizzato un uomo di 68 anni durante una cena, fingendosi chef professionista attraverso un sito di incontri. La donna di 49 anni e il suo compagno di 63 sono stati fermati dai Carabinieri su ordine del giudice del Tribunale di Ivrea, in seguito a una rapina ai danni del pensionato. L’indagine ha portato all’identificazione dei due sospettati.

Si finge chef professionista su un sito di incontri e narcotizza un pensionato durante una cena per rapinarlo: una donna di 49 anni, insieme al compagno di 63, è stata arrestata dai Carabinieri su ordine del gip del Tribunale di Ivrea. I fatti risalgono al 6 febbraio a Venaria Reale, nel Torinese, dove la coppia ha sottratto alla vittima – un 68enne – circa 10mila euro, un orologio, documenti e carte di credito. A far scattare l’allarme è stato il figlio dell’uomo, che non riusciva a contattarlo. I sanitari lo hanno trovato in casa in stato di incoscienza: era stato narcotizzato con benzodiazepine, la stessa sostanza rinvenuta in una pentola di spaghetti preparata dalla donna, elemento chiave per ricostruire il modus operandi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, finta chef narcotizza 68enne e lo deruba con compagno: due arresti

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