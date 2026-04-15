Topolino e Paperino sotto i portici di piazza Vittorio | il dialetto torinese diventa un fumetto da collezione

Da giovedì 16 aprile 2026 entra in libreria un nuovo volume della Panini Comics dedicato a Topolino e Paperino, ambientato sotto i portici di piazza Vittorio. Il libro si intitola

Topolino, Paperino e la banda Disney approdano sotto la Mole in una veste decisamente inedita: da giovedì 16 aprile 2026, debutta in libreria "Il torinese nelle storie di Topolino", un volume da collezione firmato da Panini Comics. L'opera fa parte di un progetto nazionale volto a valorizzare le.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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