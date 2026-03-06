Piazza della Repubblica rimossi materassi e rifiuti abbandonati nei cortili e sotto i portici del complesso Atc

A piazza della Repubblica sono stati rimossi materassi, giacigli di fortuna e numerosi rifiuti abbandonati nei cortili, sotto i portici e nelle cantine del complesso di edilizia sociale di proprietà della Città di Torino e gestito dall’Agenzia Territoriale per la casa. Interventi di pulizia hanno interessato diverse aree dell’edificio, che si trova nel centro della città. La presenza di materiali abbandonati aveva suscitato preoccupazione tra i residenti.

Rimossi materassi, giacigli di fortuna e una grande quantità di rifiuti e materiali abbandonati nei cortili, sotto i portici e nei corridoi delle cantine del complesso di edilizia sociale di piazza della Repubblica, di proprietà della Città di Torino, in gestione all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. La nuova attività di sgombero e pulizia, dopo quella che ieri ha interessato via Ghedini, è stata condotta nella mattinata di venerdì 6 marzo nel cortile del complesso. L’intervento è stato disposto da Atc, in collaborazione con il comando di Porta Palazzo e con il reparto operativo speciale della polizia locale. L’area è stata oggetto di sanificazione e pulizia da parte di un’impresa specializzata, mandata da Atc. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

