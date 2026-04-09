L’eredità di Costamagna | il genio di viale Monza che conquistò il mondo

Milano si appresta a ricordare Giuseppe Costamagna, figura di spicco nel settore dell’arte organaria. La sua attività ha portato alla crescita di un laboratorio situato in viale Monza, che nel tempo è diventato un punto di riferimento a livello internazionale. La sua eredità nel campo si riflette nella reputazione conseguita e nell’influenza esercitata nel settore.

Milano si prepara a onorare la memoria di Giuseppe Costamagna, figura centrale dell’arte organaria che ha trasformato un laboratorio di viale Monza in un punto di riferimento internazionale. Per celebrare il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, la città installerà una targa commemorativa nel quartiere di riferimento in giugno, mentre a maggio il prestigio del suo lavoro sarà celebrato a Roma con un concerto presso San Giovanni Laterano. La traiettoria professionale del Cavalier Costamagna rappresenta un caso esemplare di come l’artigianato specializzato possa evolversi in un’impresa di rilevanza globale partendo dal tessuto urbano lombardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’eredità di Costamagna: il genio di viale Monza che conquistò il mondo Gli organi di Costamagna. Da viale Monza al mondoCome dentro a un film, usando un po’ di immaginazione, sembra di vederlo all’opera: l’illustre Cavalier Giuseppe Costamagna, con i progetti in mano,... Gli 80 anni di Kabir Bedi, il volto di Sandokan che conquistò il mondo con uno sguardoKabir Bedi compie 80 anni e celebra una vita che attraversa continenti, linguaggi e generazioni.