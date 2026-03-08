WWE | Dal parcheggio fino al ring Tony D’Angelo completa la sua vendetta sul DarkState

Tony D’Angelo ha portato a termine la sua vendetta contro il DarkState, partendo dal parcheggio e arrivando fino al ring durante l'ultimo evento WWE. La rivalità tra i due si è sviluppata nel corso dell'ultimo anno, con il debutto del DarkState ad NXT lo scorso anno a Vengeance Day. La vicenda si è conclusa con questa azione finale durante la manifestazione recente.

Si può dire che tutto sia iniziato lo scorso anno proprio a Vengeance Day, quando il DarkState ha fatto il suo debutto ad NXT. In breve tempo il quartetto ha promesso di ribaltare le gerarchie dello show nero-argento e a Stand & Deliver 2025 ha mietuto le prime vittime sconfiggendo la D’Angelo Family grazie al tradimenti di Channing Lorenzo, un momento che ha distrutto quanto costruito da Tony D negli anni di NXT. Tony dopo aver concluso definitivamente la storia della sua famiglia si è preso un lungo periodo di pausa e recentemente è tornato mettendo nel mirino tutto il roster di NXT, per poi concentrarsi sul DarkState, ritenendo la stable... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

