Il Bayern Monaco perde l'imbattibilità l'Augsburg sfotte Harry Kane | A che ora vieni?

Il Bayern Monaco perde l'imbattibilità l'Augsburg sfotte Harry Kane

Il Bayern Monaco ha subito la prima sconfitta stagionale, perdendo 2-1 contro l’Augsburg. Durante la partita, l’attaccante Harry Kane è stato oggetto di battute sui social dell’Augsburg, che ha approfittato della vittoria per rivolgere alcune provocazioni. L’evento ha suscitato attenzione tra appassionati e analisti, sottolineando come anche le squadre più quotate possano incontrare difficoltà e momenti di leggerezza nel calcio.

