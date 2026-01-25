Il Bayern Monaco perde l'imbattibilità l'Augsburg sfotte Harry Kane | A che ora vieni?
Il Bayern Monaco ha subito la prima sconfitta stagionale, perdendo 2-1 contro l’Augsburg. Durante la partita, l’attaccante Harry Kane è stato oggetto di battute sui social dell’Augsburg, che ha approfittato della vittoria per rivolgere alcune provocazioni. L’evento ha suscitato attenzione tra appassionati e analisti, sottolineando come anche le squadre più quotate possano incontrare difficoltà e momenti di leggerezza nel calcio.
L'attaccante inglese è stato preso di mira sui profilo social dell'Augsburg, club che ha clamorosamente vinto per 2-1 sul Bayern Monaco. Uno sfottò inaspettato, considerando anche la splendida stagione di Kane.🔗 Leggi su Fanpage.it
