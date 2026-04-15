Tones Off la musica d' autore approda a Belgirate | tre grandi artisti per un concerto evento
A Belgirate si terrà un concerto con tre artisti noti nel panorama della musica d’autore. La serata vedrà la voce di Sonia Spinello, il pianoforte di Roberto Olzer e la tromba di Fabio Buonarota esibirsi insieme. L’evento fa parte di un ciclo di appuntamenti organizzati da Tones Teatro Natura per la stagione primaverile. La manifestazione si svolgerà in una location scelta per ospitare le esibizioni di artisti di diversi generi.
La voce di Sonia Spinello, il pianoforte di Roberto Olzer e la tromba di Fabio Buonarota per il nuovo ciclo di appuntamenti primaverili targati Tones Teatro Natura. Sabato 18 aprile, alle 21, la chiesa parrocchiale della Purificazione di Belgirate ospiterà "Sospesa", il concerto che prosegue la.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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