Musica | Lino Management Berlin approda a Casa Sanremo 2026 con i suoi artisti emergenti

Lino Management Berlin arriva a Casa Sanremo 2026 portando con sé alcuni dei suoi artisti emergenti. Il 24 febbraio, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, questi giovani talenti avranno l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico più ampio e farsi conoscere nel panorama musicale italiano. La partecipazione rappresenta un passo importante per la musica europea e per la crescita degli artisti coinvolti.

Lino Sansone, noto manager artistico e fondatore della Lino Management Berlin, approda al Live Box format di Casa Sanremo presso l'esclusiva location del Palafiori con una selezione esclusiva di talenti. L'evento, ospitato all'interno dell'esclusiva location di Casa Sanremo, rappresenta un'importante vetrina per i nuovi talenti musicali, unendo esibizioni live, interviste radiofoniche e attività di promozione artistica in uno spazio dedicato alla sperimentazione e alla contaminazione sonora. CONFERENZA STAMPA UFFICIALE Ragazzi siete tutti invitati MARTEDÌ 27 ore 10:30 al Comune di Battipaglia presso la SALA CONFERENZE "DOMENICO VICINANZA" Sarà presente anche Lino Management Berlin Lino Sansone Italia

