Tom Cruise sarà irriconoscibile nel nuovo film di Iñárritu

Tom Cruise si prepara a sorprendere il pubblico con un'inedita interpretazione nel nuovo film di Alejandro G. Iñárritu. La produzione promette un volto completamente diverso dal solito, suscitando interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Questa collaborazione segna un nuovo capitolo nella carriera dell’attore, con aspettative elevate per un progetto che punta a distinguersi per originalità e profondità narrativa.

Promette scintille la nuova interpretazione di Tom Cruise nel film di Alejandro G. Iñárritu, secondo il quale il divo di Top Gun sorprenderà il mondo. Attorno a Digger, uno dei film più attesi della prossima stagione, vige il mistero più fitto. Del film che segna la prima collaborazione di Tom Cruise col regista messicano Alejandro G. Iñárritu sappiamo molto poco, ma da una nuova anticipazione apprendiamo che nella pellicola il divo sarà irriconoscibile grazie a un massiccio trucco prostetico. Per adesso abbiamo visto Tom Cruise solo in silouette nel primo teaser di Digger, ma l'ombra che salta e si muove con una pala in mano sembra sfoggiare un naso finto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

