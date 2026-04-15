Un concerto si svolge presso il locale Asino che Vola, dove un trio guidato da Tiziano Cavaliere propone un omaggio a Bob Marley. Lo spettacolo presenta un repertorio del cantante giamaicano reinterpretato in chiave jazz, funk e reggae. La serata si concentra sulla rivisitazione musicale delle canzoni di Marley, senza aggiunte di commenti o opinioni.

Cosa: Un concerto speciale dedicato al repertorio di Bob Marley, rivisitato in chiave jazz, funk e reggae dal trio guidato da Tiziano Cavaliere.. Dove e Quando: Presso il live club L’Asino che vola (Via Antonio Coppi 12D, Roma), giovedì 16 aprile 2026.. Perché: Per vivere un’esperienza musicale travolgente che unisce il calore del contrabbasso all’energia senza tempo del re del reggae, guidati da un artista capace di conquistare la televisione e le platee internazionali.. A oltre quarant’anni dalla sua scomparsa, l’eredità spirituale e musicale di Bob Marley continua a risuonare con una forza inalterata, superando confini geografici e barriere generazionali.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tiziano Cavaliere all’Asino che Vola: omaggio a Bob Marley

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