Il pilota italiano ha conquistato il suo terzo successo consecutivo in questa stagione, mantenendo la testa della classifica mondiale. Tra curiosità meno conosciute, si trovano passioni come lo snowboard e dettagli sulla vita privata, tra cui un record personale. Nel frattempo, il mondo dello spettacolo e della musica vede protagonisti artisti come Bob Marley e comici come Aldo Giovanni e Giacomo.

Bezzecchi dal 2019, anno in cui è entrato a far parte del team VR46, ha sempre corso con il 72, che ha mantenuto fino ad oggi in MotoGP, perché il 12 era occupato e la resa grafica era la più simile possibile al suo numero di riferimento. Ma ha raccontato che se potesse tornerebbe al suo vecchio 12 che usava in Moto3. Un numero che è comunque sempre con lui: se l'è tatuato su un dito, come se fosse un anello. La sua canzone preferita è Redemption Song di Bob Marley. Marco cerca tranquillità nella musica e il raggae lo aiuta a non lasciarsi trascinare dalla frenesia del mondo. Ad Austin, nel Gp degli Stati Uniti, Bezzecchi ha superato il record di Jorge Lorenzo per il maggior numero di giri consecutivi in testa nella classe regina dal 1992: 104. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bob Marley, lo snowboard, Aldo Giovanni e Giacomo, un record: 10 cose che non sapete di Bezzecchi

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