Giamaica maglia omaggio a Bob Marley per i playoff verso il Mondiale 2026

La Giamaica ha deciso di onorare Bob Marley con una maglia speciale per i playoff che portano ai Mondiali 2026. La divisa, realizzata da Adidas, porta il motto “Football is Freedom” e richiama lo stile e i colori della musica reggae. I giocatori indosseranno questa maglia durante le partite decisive, sperando di ottenere la prima qualificazione storica della nazionale giamaicana. La scelta mira a rafforzare il legame tra il calcio e la cultura locale, creando un forte senso di unità tra i tifosi.

