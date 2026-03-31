GPS 2026 28 dal MIM indicazioni su valutazione servizi senza titolo certificazioni e controlli sui punteggi NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato il 30 marzo una nota agli Uffici scolastici regionali riguardante il GPS 202628. La comunicazione riguarda le modalità di valutazione dei servizi senza titolo, le certificazioni richieste e i controlli sui punteggi assegnati. La nota fa riferimento all’applicazione dell’Ordinanza ministeriale n. [numero da specificare], senza fornire dettagli aggiuntivi su eventuali modifiche o procedure specifiche.

Con una nota del 30 marzo indirizzata agli Uffici scolastici regionali, il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene sull’applicazione dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina l’aggiornamento e il rinnovo delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 20262027–20272028. L'articolo GPS 202628, dal MIM indicazioni su valutazione servizi senza titolo, certificazioni e controlli sui punteggi. NOTA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati GPS 2026/28: lunedì 30 marzo inizia valutazione domande. Incontro al MIM su criticità: dalle certificazioni informatiche ai titoli non più validi. UIL Scuola RUA: evitare convalide massiveNel corso di un incontro tecnico il sindacato UIL Scuola RUA ha potuto segnalare al Ministero le principali criticità riscontrate nella fase di... Piano annuale dei flussi di cassa: indicazioni MIM e scadenza 28 febbraio. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 6 febbraio, è tornato a richiamare l’attenzione delle istituzioni scolastiche sugli obblighi... Aggiornamenti e notizie su GPS 2026 28 dal MIM indicazioni su... Temi più discussi: GPS 2026-28: Pronti per la valutazione delle domande. Avvisi sulle scuole polo; GPS 2026/2028, cosa succede ora tra scioglimento riserve, continuità sostegno e 150 preferenze; Reclamo Graduatorie GPS: come muoversi se il punteggio non corrisponde alle aspettative; Accertamento sanitario per invalidità civile, riaperta la trasmissione delle domande fino al 31 marzo 2026 per certificati inviati entro il 28 febbraio. Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [AGGIORNATO]Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/27 e 2027/28: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazi ... orizzontescuola.it GPS 2026/28: lunedì 30 marzo inizia valutazione domande. Incontro al MIM su criticità: dalle certificazioni informatiche ai titoli non più validi. UIL Scuola RUA: evitare ...Nel corso di un incontro tecnico il sindacato UIL Scuola RUA ha potuto segnalare al Ministero le principali criticità riscontrate nella fase di presentazione delle domande, alle quali bisognerà presta ... orizzontescuola.it Le borse asiatiche non sembrano essere influenzate positivamente dalle ultime indicazioni sul fronte bellico: l’indice Nikkei resta sui minimi da inizio anno condizionato, stamani, anche da maggiori vendite sul comparto Tecnologico. Avvio in moderato rialzo p x.com Sono arrivate le indicazioni valide per il 2026 per richiedere il bonus asilo nido e i contributi per l’assistenza domiciliare per i bambini fino ai tre anni https://shorturl.at/95VIf - facebook.com facebook