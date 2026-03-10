Certificazione CLIL 2024 non valida e inserimento nuovo titolo nelle GPS 2026 Importanti indicazioni dagli Uffici Scolastici

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 23 febbraio 2026, Andrea Carlino ha intervistato Roberta Vannini della UIL Scuola RUA. Si è parlato della validità della Certificazione CLIL 2024 e dell'inserimento di un nuovo titolo nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del 2026. L'incontro ha fornito importanti indicazioni sugli aggiornamenti riguardanti i titoli professionali degli insegnanti.

Nel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata approfondita una tematica legata all'aggiornamento dei titoli nelle GPS. Il focus ha riguardato la gestione di una certificazione CLIL non più valida già inserita in piattaforma e le modalità per evitare che venga valutata erroneamente dopo il conseguimento di un nuovo titolo.