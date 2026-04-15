Tirrenica che caos Ora due Interrogazioni | Subito il completamento

La sicurezza della strada Aurelia e la necessità di completare il Corridoio Tirrenico sono al centro di due interrogazioni presentate alla Commissione VIII lavori pubblici della Camera. Le richieste pongono l’attenzione sull’urgenza di interventi e miglioramenti per garantire la viabilità lungo questa tratta. Le questioni sono state discusse alla luce delle condizioni attuali e delle priorità per i prossimi interventi.

La sicurezza dell’Aurelia e l’urgenza di completare il Corridoio Tirrenico arrivano sul tavolo della Commissione VIII lavori pubblici della Camera. L’onorevole Fabrizio Rossi, deputato toscano di Fratelli d’Italia, ha depositato un’interrogazione rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere un intervento celere e risolutivo, con un focus specifico sull’emergenza del tratto sud maremmano. "Il completamento e la messa in sicurezza del corridoio Tirrenico rappresenta una priorità infrastrutturale di valenza strategica nazionale, certificata dal Libro Bianco di Unioncamere e indicata dallo stesso Governo come snodo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tirrenica, che caos. Ora due Interrogazioni: "Subito il completamento" Due Mari, sempre più caos: “I ritardi nel completamento? Così penalizziamo l’economia”Grosseto, 14 febbraio 2026 – La notizia dello slittamento al 2027 del completamento dei lavori sulla Due Mari nel tratto tra Siena e Grosseto,... Consiglio comunale, due interrogazioni su SaioneArezzo, 29 gennaio 2026 – Alessandro Caneschi e Michele Menchetti questa mattina in consiglio comunale hanno presentato due interrogazioni su Saione:...