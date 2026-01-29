Questa mattina, durante il consiglio comunale di Arezzo, sono arrivate due interrogazioni sulla zona di Saione. Alessandro Caneschi e Michele Menchetti hanno chiesto chiarimenti sulla viabilità, soprattutto dopo le dichiarazioni dell’assessore Alessandro Casi, che ha confermato che nulla cambierà nella gestione del traffico nella zona. La discussione si è accesa intorno alle promesse di migliorare la viabilità e alle preoccupazioni dei residenti.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Alessandro Caneschi e Michele Menchetti questa mattina in consiglio comunale hanno presentato due interrogazioni su Saione: il primo ha insistito sullo “stupore provocato da un’intervista dell’assessore Alessandro Casi dedicata alla viabilità della zona, che sembra rimanga quella attuale. Parole che contraddicono quelle pronunciate dal sindaco nel Consiglio Comunale aperto. Se tutto cambia affinché nulla cambi, questo progetto diventa ‘del nulla’. Pare ci sia bisogno di fare ulteriore sintesi e incontrare ancora abitanti e commercianti”. Anche per il secondo, “l’ultimo progetto paventato contraddice quello illustrato ai residenti in Consiglio Comunale visto che mantiene praticamente lo status quo della piazza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio comunale, due interrogazioni su Saione

Approfondimenti su Arezzo Saione

Domani i comitati di Piazza Saione e delle torri di via Tiziano si mobilitano in piazza durante il consiglio comunale, portando in evidenza questioni di interesse cittadino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Arezzo Saione

Argomenti discussi: Ismar-Cnr, interrogazioni al Ministro e in regione sui contratti non rinnovati; Consiglio comunale del 27 gennaio; Ascensori, centro fiere e parcheggi, interrogazioni in Consiglio comunale a Macerata; Consiglio comunale su ambiente, viabilità e urbanistica.

Il 29 gennaio si riunisce il Consiglio comunale di Formigineimmagine d’archivio Si riunisce giovedì 29 gennaio, alle 20.30 presso le sale del Castello, il Consiglio comunale di Formigine, presieduto da Antonietta Vastola. All’ordine del giorno, sono iscritte q ... sassuolo2000.it

Consiglio comunale a Uboldo: biblioteca, associazioni e centro sportivo al centro del dibattitoLa seduta è convocata per giovedì 29 gennaio alle 21 per discutere la gestione di alcuni spazi pubblici e l’approvazione dei relativi regolamenti. All'ordine del giorno anche il gemellaggio con il com ... varesenews.it

Consiglio comunale, approvati debiti fuori bilanci per oltre 900 euro.. facebook