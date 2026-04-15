Tir svolta all' incrocio e ' distrugge' un balcone

Un tir ha svoltato all’incrocio e ha colpito un balcone, causando danni e preoccupazione tra i residenti di via Matteotti a Macerata Campania. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, con il mezzo pesante che ha urtato la struttura esterna di un edificio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un autoarticolato centra in pieno un balcone: paura per i residenti di via Matteotti a Macerata Campania. E' accaduto oggi (15 aprile) attorno alle 16 quando un Tir, proveniente da via Madonna delle Grazie, strada al confine tra Macerata Campania e Curti, ha svoltato su via Matteotti, finendo per.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Tir urta un palazzo, crolla un balcone: l'intervento dei vigili del fuoco L’AI rivoluziona oppure distrugge?Biocchi A lungo l’intelligenza artificiale è stata il fuoco alimentante dei mercati. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ciclista travolto da un tir a Genova: ferito ma salvo dopo essere rimasto incastrato; Viale Brigate Partigiane, tir urta ciclista: 61enne finisce sotto il mezzo pesante; Travolto da un tir e finito sotto il mezzo: ciclista salvo per un soffio in viale Brigate Partigiane -; Tragedia sfiorata alla Foce, ciclista sotto tir: la Fiab torna a chiedere i sensori per i mezzi pesanti. Viale Brigate Partigiane, tir urta ciclista: 50enne finisce sotto il mezzo pesanteL’incidente all’incrocio con via Maddaloni: l'uomo stava impegnando la svolta quando è stato colpito dal camion. Soccorso e portato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni ... lavocedigenova.it Tir contro bici in viale Brigate Partigiane: ciclista finisce sotto il mezzo pesanteTir contro bici in viale Brigate Partigiane: ciclista finisce sotto il mezzo pesante ... msn.com Gazzetta, Barigelli sprona il calcio italiano: "Malati di paura, la Figc ha solo tirato a perdere. Serve una svolta totale" - TuttoAtalanta.com facebook