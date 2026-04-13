Tir urta un palazzo crolla un balcone | l' intervento dei vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Busto Arsizio, un tir in transito lungo via Turati ha urtato un balcone, causando il crollo della struttura. L'incidente si è verificato intorno alle 18 e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o danni a persone coinvolte.

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Busto Arsizio. Intorno alle ore 18, un tir in transito lungo via Turati ha urtato violentemente un balcone con la parte superiore della cabina. L'impatto ha causato danni strutturali immediati, rendendo necessario l'intervento urgente dei.🔗 Leggi su Milanotoday.it Camion urta la tettoia del campeggio: intervento dei vigili del fuoco a DomasoIntervento dei vigili del fuoco nella giornata del 10 aprile 2026 a Domaso, in via Case Sparse, per la messa in sicurezza della tettoia d’ingresso di... Leggi anche: Tir in fiamme sull'A1, intervento dei vigili del fuoco. Nessun ferito Si parla di: Civitavecchia - Camion urta il ponte della ferrovia con il cassone, traffico a rilento sulla Braccianese Claudia; Tirreno Cosentino, camion urta il cavalcavia sulla SS18, grande paura. Tir urta un palazzo, crolla un balcone: l'intervento dei vigili del fuocoMomenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Busto Arsizio. Intorno alle ore 18, un tir in transito lungo via Turati ha urtato violentemente un balcone con la parte superiore della cabina. L' ... milanotoday.it