L’AI rivoluziona oppure distrugge?

L'intelligenza artificiale ha da sempre suscitato grandi aspettative nei mercati finanziari, portando entusiasmo e spingendo verso nuove narrazioni. Le aziende che investono in questa tecnologia vedono spesso crescere rapidamente le proprie valutazioni, e i trimestrali annuali dedicati all’AI evidenziano risultati positivi. La sua presenza nel settore ha influenzato significativamente le strategie di investimento e il panorama economico.

Biocchi A lungo l'intelligenza artificiale è stata il fuoco alimentante dei mercati. Ha acceso entusiasmi, riscritto narrative e reso di successo ogni trimestrale legata a questa tecnologia, diventando moltiplicatore di valutazioni oltre che catalizzatore di ogni rialzo. L'AI è stata la promessa di un'accelerazione della produttività verso modelli di business più scalabili. In poche parole, un fuoco capace di attirare capitali, finché qualcosa è cambiato nella percezione, generando una domanda: e se funzionasse troppo bene? Se l'automazione cognitiva comprimesse il lavoro degli impiegati (white collar) più rapidamente del previsto?