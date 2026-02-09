Dopo la frana sono bloccato in casa qui siamo siamo isolati Pare un altro lockdown fate qualcosa per Isola Farnese | l’appello di Tinto Brass

Dopo la frana, gli abitanti di Isola Farnese sono isolati in casa. Tinto Brass, il noto regista, ha chiamato l’attenzione sulla difficile situazione, paragonandola a un altro lockdown. Molti si sentono abbandonati e chiedono interventi concreti per ripristinare la viabilità.

“Dopo la frana sono bloccato in casa. Pare un altro lockdown”. Ci voleva Tinto Brass, il celebre regista di La Chiave e L’uomo che guard a, per far salire agli onori delle cronache nazionali il problema di mobilità che stanno vivendo gli abitanti di Isola Farnese. Il borgo medioevale costruito su una rupe di tufo oltre mille anni fa, e che si trova al confine settentrionale di Roma Capitale al 18esimo chilometro della Cassia, è rimasto isolato dopo due smottamenti avvenuti lo scorso gennaio. Brass, oggi 92enne e semidisabile a seguito di un ictus, abita a Isola Farnese da oltre 50 anni. “ Fate qualcosa per Isola Farnese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il borgo di Isola Farnese si trova ancora in ginocchio dopo il crollo che ha bloccato le vie di accesso.

Tinto Brass denuncia di essere rimasto bloccato a Isola Farnese a causa di una frana.

